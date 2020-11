धाकड़ अंदाज में नजर आ रही कंगना रनौत, फिल्म के लिए कर रही कड़ी मेहनत

बालीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में जुटी हुई है। जहां एक और फिल्म धाकड़ के एक्शन सीन की शूटिंग की तैयारी कर रही है। तो दूसरी ओर फिल्म थलाइवी की शूटिंग में भी व्यस्त हैं। हाल ही उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर की है। जिससे साफ नजर आ रहा है कि वह फिल्मों के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

दरअसल, अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर कर लिखा, "मुझे तो मल्टीटास्क पसंद नहीं है, लेकिन अब उस समय में जाने का वक्त आ गया है, जब मैं घोड़े की तरह काम करती थी, इसलिए थलाइवी को फिल्माने के साथ ही मैंने "धाकड़" के लिए जेसन एन जी के साथ एक्शन रिहर्सल स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ मैं अपने चार्मिंग डायरेक्टर रजनीश घई को भी देखना चाहती हूं । आपको बता दें कि धाकड़ का निर्देशन रजनीश "राजी" घई कर रहे हैं और फिल्म धाकड़ में कंगना एक जासूस के किरदार में नजर आएंगी। वही फिल्म थलाइवी में कंगना तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के किरदार में नजर आएंगी ।कंगना ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है।

