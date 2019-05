बीजेपी की जीत पर बेहद खुश नजर आईं कंगना रनौत, अनोखे अंदाज में मनाया मोदी की इस जीत का जश्न

Lok Sabha 2019 के नतीजे इस गुरुवार आ चुके हैं। इसी के साथ Narendra Modi के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। इस नतीजे के बाद से देशभर में खुशी का माहौल है। कई बॅालीवुड सितारे भी मोदी के पीएम बनने पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बी-टाउन की क्वीन Kangana Ranaut ने भी एक अनोखे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की।

कंगना ने उनकी जीत का जश्न खास तरीके से मनाया। उन्होंने अपने परिवार के साथ कुकिंग करके पीएम मोदी की जीत को सेलिब्रेट किया।

Kangana cooks rarely, when she is absolutely exhilarated, today she treated us with chai pakodas for ⁦@narendramodi⁩ Ji’s win #JaiHind #JaiBharat 😁🥳 🙏 pic.twitter.com/6hJIuxby9W