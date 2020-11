गुलनाज के लिए न्याय मांग करते हुए बोलीं Kangana Ranaut, 'हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं'

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने मंगलवार को बिहार की किशोरी गुलनाज खातून ( Gulnaz Khatun ) के लिए न्याय की मांग की, जिसे हाल ही में जिंदा जला दिया गया था। बुरी तरह झुलसी गुलनाज की सोमवार को मौत हो गई। इस पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए न्याय की मांग की है।

'हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं'

कंगना ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से किए ट्वीट में लिखा,'हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वह रोज बड़े और उससे भी अधिक जघन्य अपराध का सामना करती हैं। प्रिय लिबरल्स, मेरा अनुरोध है कि पीड़ितों या अपराधियों को अपने सेक्यूलर लेंस से न देखें। कम से कम उन्हें अलग तो न करो, चलो एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं।'

इस बीच, आरोपी चंदन राय को बिहार की वैशाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सह-आरोपी विनय राय और उसके बेटे सतीश राय को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

Our daughters are not safe,everyday there are bigger and even more heinous crimes against them unfold. Dear liberals I’ve a request don’t look at victims or criminals through your secular lens. At least don’t divide them,Let’s fight against injustice together #गुलनाज_को_न्याय_दो