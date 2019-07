'Dhaakad' Poster: हाथों में बंदूक लिए 'धाकड़' अंदाज में दिखीं कंगना रनौत, सामने आया नया पोस्टर

कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'जजमेंटल है क्या' ( judgemental hai kya ) के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसी बीच उनकी एक और फिल्म का ऐलान हो गया है। 'जजमेंटल है क्या' के बाद कंगना एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धाकड़' ( Dhaakad ) में नजर आने वाली हैं।

हाल में धाकड़ का टीजर पोस्टर रिलीज हुआ था और अब इस फिल्म का एक और पोस्टर सामने आया है। पोस्टर में कंगना रनौत जंग के लिए तैयार नजर आ रही हैं। उनका ये रफ लुक एक्ट्रेस पर काफी सूट कर रहा है। साथ ही उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है।

Kangana Ranaut... New poster of #Dhaakad... Directed by Razneesh ‘Razy’ Ghai... Produced by Sohel Maklai... Co-produced by Qyuki Digital Media... Filming to commence early next year... #Diwali 2020 release. pic.twitter.com/6aMFPyWHCA