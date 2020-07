ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #NationStandsWithKangana, खुशी जाहिर करते हुए कंगना ने कहा- सुशांत को न्याय दिलाने...

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म (Nepotism In Bollywood) का मुद्दा गरमाया हुआ है। बॉलीवुड इस वक्त दो गुटों में बंट चुका है। लगातार नेपोटिज़्म और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर के मुद्दे पर बहस हो रही है।

वहीं, एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों पर नेपोटिज्म को लेकर हमलावर रही हैं। साथ ही कंगना ने सुशांत की मौत (Sushant Singh Rajput Death) का जिम्मेदार कई बड़े प्रोड्यूसर्स को बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। कंगना का ये भी कहना था कि पुलिस ने बॉलीवुड के एक तबके से अभी पूछताछ नहीं की है। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने लगाए आरोपों को लेकर कहा कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाईं तो सरकार द्वारा दिए गए सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड पद्मश्री को लौटा देंगी।

हालांकि इसके बाद तापसी पन्नू (Taapsee Pannu), समीर सोनी जैसे सेलेब्स ने आरोप लगाया कि वे सुशांत की मौत का इस्तेमाल निजी एजेंडा सेट करने के लिए कर रही हैं। लेकिन कंगना को सोशल मीडिया पर फैंस का काफी प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि सोमवार को ट्विटर पर #NationStandsWithKangana करने लगा।

#NationStandsWithKangana is trending on #1

Kangana Ranaut is overwhelmed with the love and support showered at her and very grateful about it but unfortunately some people want to change the narrative. We need to stand together and get Sushant justice. pic.twitter.com/StVUig70Sa