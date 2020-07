Kangana Ranaut को Sushant के साथ होमी अदजानिया की फिल्म ना कर पाने का अफसोस, कहा- अगर उस बेहतरीन इंसान को जान पाती तो..

नई दिल्ली | कंगना रनौत ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद पहले मुझे लगा था कि लॉकडाउन चल रहा था तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन जब मैं ये सोचने लगी कि क्या हुआ होगा। तब मैंने जानने की कोशिश की, लोगों से बात की तब मुझे समझ आया कि वो किस चीज से गुजरा होगा। पहले मैं भी उसके बारे में वो आर्टिकल्स पढ़कर सोचती थी कि ये कैसा है? लेकिन सच जानने के बाद मैं पूरी तरह से शर्म से भरी हुई थी। मैंने सुशांत के करियर या उसे कभी फॉलो नहीं (Kangana said I never followed Sushant and his career) किया। मैं किसी को नहीं करती हूं। मेरे और सुशांत के रास्ते कभी एक साथ नहीं मिले। मैं पहली बार उससे तब मिली थी जब उसके और मेरे कॉमन फ्रेंड संदीप सिंह (Sandeep Ssingh) के जरिए वो आया था। मेरे 25वें बर्थडे पर वो अंकिता (Ankita Lokhande) के साथ आया था। मैं अंकिता से काफी देर तक बात करती रही थी लेकिन उससे नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे पता चला था कि वो रामलीला कर रहा है लेकिन फिर नहीं की। मैं सारे अपडेट लिया करती थी। कमल जैन जिन्होंने मणिकर्णिका प्रोड्यूसर की वो सुशांत के साथ धोनी में भी काम कर चुके हैं। वो अक्सर सुशांत के बारे में बात किया करते थे। सुशांत ने निधन के बाद मैंने उनसे बात भी की थी। अंकिता को भी फोन किया था। संदीप से भी बात की थी।





कंगना रनौत ने आगे बताया कि मैंने जब कमल जी (Kangana Talked Kamal Jain after Sushant death) से पूछा कि वो कैसा था। उन्होंने बताया कि उनकी सुशांत से कुछ दिन पहले बात हुई थी। उसने कहा था कि मेरे साथ बड़ी फिल्म (Sushant wanted big film announcement) बनाओ। आपको कोई बड़ी फिल्म मेरे साथ अनाउंस करनी होगी। हर किसी ने मुझे बैन कर दिया (Kangana told Sushant was banned) है। ये कमल जैन ने कहा था। यहां से मुझे ये जानने कि उत्सुकता हुई कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तब जाकर मैं उसकी पर्सनालिटी को समझ (Kangana said after discussions I undertood Sushant personality) पाई। मैंने कमल जी से कई सारे सवाल पूछे थे, क्या वो ड्रग्स लेता था, क्या वो सेक्स का आदी था जैसा लोगों ने भ्रांति फैलाई थी। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े (Kangana read blind articles on Sushant) थे उसके बारे में पहले। कमल जी ने कहा ये क्या बकवास है। वो बहुत जीनियस था, कोई ड्रग नहीं, हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क। सबसे ज्यादा वो बहुत महत्वकांक्षी था।

कंगना आगे कहती हैं कि मैं सच कहूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि सुशांत मेरे पास आया और उसने मुझे ये सब बताया। लेकिन मैंने उसके नजरिए से बहुत कुछ इकट्ठा किया है और समझा है कि उसे चारो तरफ से घेर लिया गया था जैसे अभिमन्यू के साथ हुआ था। वो चक्रव्यू में घेरा जाता है।

होमी अदजानिया की फिल्म को लेकर कंगना ने बताया कि 2017 में वो आए थे। मुझे और सुशांत को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते (Homi Adjani wanted to make film with Sushant and Kangana) थे। लेकिन उस दौरान मेरे ऊपर ऋतिक रोशन ने क्रिमिनल चार्जेस लगाकर नोटिस भेज दिया था। मैं उस दौरान बहुत परेशान थी। मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। मैं होमी के ऑफिस गई और मैंने स्क्रिप्ट सुनी लेकिन मैं इस स्टेट में नहीं थी कि फिल्म कर पाती। मैंने उन्हें बोला था कि मैं फिर आऊंगी हालांकि मैंने उस साल एक भी फिल्म नहीं की थी। जब ये पूरी चीजे हुई, तो मेरे साथ ये हुआ कि अगर मैंने वो फिल्म की होती, तो क्या हमारी लाइफ अलग होती? मुझे नहीं पता। मुझे अब नहीं पता है। ये कई स्तरों पर दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं उसकी दोस्त बनती और क्या मैं उसे ये नजरिया दे पाती कि स्वीकार ना करने से कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे बेहतरीन इंसान को खोजने पर क्या (Kangana said I don’t know what would I do if knew Knew amazing Sushant) करती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मैंने वो फिल्म की होती, तो हमारा जीवन क्या होता, मुझे नहीं पता। मैं केवल इसके बारे में सोच सकती हूं।