राज्यपाल से मिलने के बाद बोलीं कंगना रनौत, 'मैं उम्मीद करती हूं कि न्याय मिलेगा'

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) और शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते तनाव के बाद अभिनेत्री रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ( maharashtra governor bhagat singh koshyari ) से मिलीं। कंगना ने मुंबई से जाने से पहले राज्यपाल से मिलकर उन्हें राज्य सरकार के साथ चल रहे तनाव को लेकर सब कुछ अवगत कराया। जानकारी के अनुसार, 14 सितंबर को कंगना को शहर से बाहर जाना है।

Mumbai: Actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli meet Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari at Raj Bhavan https://t.co/43Fxd8cDol pic.twitter.com/48B3TTf6Cf