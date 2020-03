जयललिता जैसी दिखने के लिए कंगना ने बढ़ाया 18 किलो वजन, अब 2 महीने में घटाना होगा 20 किलो

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का वजन बढ़ चुका है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक मूवी 'थलाइवी' के लिए एक्ट्रेस ने वेट गैन किया है। हालांकि अब उनकी आगामी मूवीज 'तेजस' और 'धाकड़' के लिए उन्हें वजन घटाना होगा। इसका खुलासा एक्ट्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो से हुआ है।

इस वीडियो में कंगना अपने ट्रेनर योगेश से परिचय करवाती देखी जा सकती हैं। वह योगेश से कहती हैं कि लगता है मेरा वजन 52 किलोग्राम है और 'थलाइवी' के लिए 10 किलो अतिरिक्त वजन बढ़ाया है। ऐसा कहने के बाद जब एक्ट्रेस मशीन पर वेट मापती हैं, तो उनका वजन 73 किलोग्राम सामने आता है। इस पर कंगना चौंक जाती हैं। फिर वह ट्रेनर से कहती हैं,'क्या मैं 'तेजस' और 'धाकड़' के लिए वजन कम कर पाउंगी?' योगेश कहते हैं,' हां, आप जरूर ऐसा कर लेंगी।'

Video | Kangana has two months in hand and 20 kilos to lose for her transformation in #Tejas and #Dhaakad pic.twitter.com/RHpiyxvZo4