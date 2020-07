Kangana Ranaut ने अब संजना संघी पर साधा निशाना, कहा- जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं बताया सच

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से ही एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) नेपोटिज्म को लेकर तो अपनी आवाज उठा ही रही हैं। साथ ही वह लगातार बॉलीवुड के कई एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पर कई तरह के आरोप लगा रही हैं। अब कंगना ने सुशांत की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' (Dil Bechara) की कोस्टार संजना संघी (Sanjana Sanghi) पर निशाना साधा है।

दरअसल, 'दिल बेचारा' की शूटिंग के दौरान सुशांत को लेकर खबरें आई थीं कि उन्होंने अपनी कोस्टार से बद्तमीजी की। लेकिन उस वक्त संजना ने इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब हाल ही में संजना संघी ने कहा था कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों काफी अच्छे थे। ऐसे में अब कंगना रनौत (Kangana Targeted Sanjana Sanghi) ने सवाए उठाया है कि सुशांत जब ज़िंदा थे तब संजना ने अपनी और उनकी इतनी अच्छी दोस्ती के बारे में कभी क्यों नहीं बात की।

कंगना रनौत की टीम ने ट्विटर (Kangana Ranaut Tweet) पर लिखा, ‘कई खबरों में दावा किया गया कि सुशांत ने संजना का यौन शोषण किया, उन दिनों संजना के साथ हैरेसमेंट की काफी न्यूज काफी आईं। संजना ने क्लेरिफाई करने के लिए अपनी टाइम क्यों निकाला? जब वो जिंदा थे तब क्यों उन्होंने अपनी दोस्ती के बारे में कोई बात नहीं की’। उनका यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

Many blinds claimed tht Sushant raped Sanjana,such news abt her harassment wr common in those days,Why Sanjana took her own sweet time to clarify?Why she nvr spoke so passionately abt her friendship with him when he ws alive? @mumbaipolice cn investigate🙏https://t.co/C2wvzuXuGU