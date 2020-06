Kangana Ranaut ने कश्मीरी पंडित की हत्या पर उठाया सवाल, बॉलीवुड को लेकर कहा- जेहादी एजेंडा वाले लोग..

नई दिल्ली | कश्मीर में हुई सरपंच अजय पंडिता (Kashmiri Pandit Sarpanch killed) की हत्या का मामला इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। नेता से लेकर सेलेब्स भी इसपर सवाल उठा रहे हैं। आतंकियों द्वारा अजय पंडित की हत्या किए जाने के बाद कश्मीर में तनाव (Kashmiri Pandit Ajay Pandita killed by terrorists) बना हुआ है। वहीं बॉलीवुड में भी कई सेलेब्स ने इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अनुपम खेर (Anupam Kher) के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी अजय पंडित की हत्या पर (Kangana Ranaut on Ajay Pandita murder) भड़की हुई दिखाई दीं। उन्होंने इस मामले में बॉलीवुड सेलेब्स पर भी निशाना (Kangana on bollywood celebs) साधा है। कंगना ने कश्मीरी पंडित की हत्या किए जाने के बाद बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं।





कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट (Kangana Ranaut Instagram video) करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग प्लेकार्ड लेकर कुछ मुहिम के साथ जुड़ते हैं। कुछ सेलेब्स सड़कों पर मोमबत्ती और पेट्रोल बम लेकर निकलते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय बनाने के लिए लेकिन उनकी मानवता तभी निकलकर आती है जब उसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा (Kangana says jehadi agenda) हो। मगर जब किसी को उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग सेक्युलरिज्म (Kangana on bollywood secularism) की खाल में छुप हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। जो धर्म मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जन्तु वायु हर चीज की पूजा करना सिखाता है उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं ये।





कंगना ने वीडियो में आगे पीएम मोदी से मांग (Kangana Appeal to PM Modi) रखते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस लाया जाए। कंगना ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन मिलनी चाहिए और घाटी में हिंदू धर्म को स्थापित किया जाना चाहिए। कंगना के इस वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। वीडियो में कंगना सफेद कुर्ते में दिखाई दी। कंगना अक्सर ऐसे ही सफेद कपड़ों में कई ज्ञानवर्धक वीडियोज फैंस के बीच साझा करती रहती हैं।