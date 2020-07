Kangana Ranaut ने एक बार फिर तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और ऋचा चढ्डा को लिया निशाने पर

नई दिल्ली: बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में कंगना ने रिपब्लिक चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद कई लोगों ने उनका सपोर्ट किया तो कई लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। दरअसल, अपने इंटरव्यू में कंगना ने स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) को ‘बी ग्रेड’ एक्ट्रेस बुलाया था। जिसके बाद तापसी पन्नू ने भी पलटवार किया था और कंगना पर तंज कसा था।

लेकिन अब एक बार फिर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और ऋचा चढ्डा पर निशाना साधा है। कंगना की टीम की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है- 'सुशांत, जिसने अपनी इंस्टाग्राम चैट और इंटरव्यू में साफ बताया है कि उन्हें बुली किया गया। मूवी माफिया इंडस्ट्री में है, इस बात को कन्फर्म किया। लेकिन जबसे कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के लिए इंसाफ मांगना शुरू किया है, तापसी, ऋचा और स्वरा इस बात से खुद को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करने लगीं। क्यों?' उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Sushant who had complained of bullying in his Instagram chats, giving interviews & confirming presence of movie mafia has bn killed but @reallyswara @taapsee & @richachadha trying their best to deviate the conversation #KanganaRanaut has strtd for getting Justice for Sushant.Why?