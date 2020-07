Kangana Ranaut के सपोर्ट में उतरीं आन-स्क्रीन मां नवनी परिहार, स्वरा के आरोपों को झूठा बताकर कहा- उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के बीच एक जंग छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में स्वरा ने कहा था कि कंगना ने फिल्म ‘तनु वेड्स मनु’ (Tanu Weds Manu) के सेट पर उनके साथ बदतमीजी (Swara claimed Kangana abused her on film set) की थी। उन्हें गाली दी थी। जिसके बाद अब फिल्म में कंगना की ऑनस्क्रीन मॉम बनीं एक्ट्रेस नवनी परिहार (Navni Parihar) उनके सपोर्ट में उतर आई हैं। उन्होंने कंगना को बहुत हंसमुख बताया है और ऐसी किसी भी घटना से साफ इंकार किया है।

बिऑन्ड बॉलीवुड से बातचीत में नवनी परिवार ने कंगना के बर्ताव के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरी मौजूदगी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं (Navni Parihar denied Kangana bad behavior on set) हुआ। मैंने कंगना को किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। अगर ऐसा कुछ होता तो पूरे सेट पर बात फैल जाती। ज्यादातर सेट पर कोई भी छोटी-बड़ी बात होती है तो मेकअप आर्टिस्ट से लेकर स्पॉटबॉय, क्रू मेंबर्स तक के लिए ये डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी किसी भी घटना की जानकारी नहीं आई।

नवनी ने आगे कहा कि कंगना बहुत ही अच्छी लड़की (Navni says Kangana is a nice girl) है। मैंने उन्हें कभी भी किसी के साथ बुरा बिहेव करते नहीं देखा। बुरा बर्ताव तो दूर की बात है, मैंने कभी उन्हें किसी के साथ रूड बिहेव करते नहीं देखा (Navni praised Kangana sweet behavior)। कोई नखरा नहीं (Kangana has no tantrums)। वो शांति से अपना काम करती हैं, बहुत मेहनती हैं।

परिहार ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कंगना कास्ट और क्रू के साथ बहुत प्यार से बर्ताव (Kangana is sweet with cast and crew) करती हैं। जब हम लखनऊ गए थे तब ऐसा ही हुआ था। शूट के आखिरी दिन कंगना ने मुझसे कहा था कि आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बता दें कि कंगना रनौत और आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म तनु वेड्स मनू और तनु वेड्स मनू रिटर्न्स दोनों ही सुपरहिट फिल्में रही हैं।