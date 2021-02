मुंबई। किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) को ग्लोबल सपोर्ट पर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। पहले ग्रेटा थनबर्ग ( Greta Thunburg ) पर आंदोलन के बहाने भारत की छवि खराब करने का आरोप लगा। इसका आधार ग्रेटा की ओर से शेयर किया गया एक टूलकिट था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा डॉक्यूमेंट ट्वीट किया गया। अब अमरीकी पॉप स्टार रिहाना ( Rihanna ) भी विवादों में आ चुकी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाना को किसान आंदोलन समर्थक ट्वीट के बदले करोड़ों रुपए दिए गए। इस पर कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने रिएक्ट किया है।

रिहाना को दिया पैसा?

रिहाना के किसान आंदोलन समर्थक ट्वीट के बाद दुनियाभर में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अब द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाना को इसके बदले 18 करोड़ रुपए दिए गए। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि खालिस्तानी तत्वों की समर्थक एक कंपनी ने यह पैसा रिहाना को दिया। इस पूरी योजना को अंजाम देने में कनाडा स्थित कुछ राजनीतिक और एक्टिविस्ट ने सपोर्ट किया। हालांकि इन आरोपों पर रिहाना या किसी एजेंसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है न ही खंडन किया है।

Itna kum... !!! Itne ki toh main apne friends ko gifts de deti hoon ..... kitne saste hain yeh sab yaar hahahaha biggest fraud @Forbes incomes, they have no access to any financial data of celebrities still claim fake incomes of stars, sue me @Forbes if I am lying ... https://t.co/ofOrapWl4z