कंगना रनौत ने Irrfan के साथ अपनी दोस्ती को किया याद, बताया किस बात के लिए चिढ़ाती थीं

नई दिल्ली | एक्टर इरफान खान (Irrfan) के अचानक चले जाने से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले भी सदमें में हैं। वो अपने चहेते एक्टर को याद कर रहे थे, उनकी एक्टिंग, उनका स्वभाव सबकुछ अब उनकी करीबियों को याद आ रहा है। हाल ही में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने भी इरफान को लेकर कुछ पुरानी यादें साझा की। उन्होंने बताया कि इरफान फिल्म इंडस्ट्री की बकवास वाली चीज़ों से बहुत ऊपर थे। उनमें किसी चीज़ का कोई दिखावा नहीं था।





कंगना ने इरफान (Irrfan) के साथ दो बॉलीवुड फिल्मों में 'लाइफ... इन अ मेट्रो' और 'नॉकआउट' में काम किया था लेकिन उस दौरान उनमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना था। हालांकि जब बाद में दोनों ने इंडो-फ्रेंच प्रॉडक्‍शन 'डिवाइन लवर्स' में काम किया तो वो अच्छे दोस्त बन गए।

कंगना ने कहा- फिल्म जरूर ठंडे बस्ते में चली गई थी लेकिन हम अच्छे दोस्त बन गए थे। वो जब भी मिलते थे काम को लेकर कम ही बात करते थे। उन्हें अपने टैलेंट और स्टारडम का बिल्कुल घमंड नहीं था। यहां तक कि इसे लेकर कभी सीरियस हुए ही नहीं। हम उन्हें क्रिस्‍टोफर नोलन की फिल्‍म खूब चिढ़ाते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो Ang Lee की फिल्‍म कर रहे थे। वो बहुत कूल किस्म के इंसान थे।

"This day has come as a dark unsettling grim emotion. Irrfan Khan is a great self made artist, he rose from doing small character roles in TV soaps to working in academy award winning films as a lead artist, My heart is deeply disturbed at this loss "- #KanganaRanaut #IrrfanKhan pic.twitter.com/UlIO2ca2WC

कंगना ने बताया कि इरफान को रिएलिटी पसंद थी। वो दिखावे की दुनिया से बहुत दूर थे, वो हमेशा से ही फिल्म इंडस्ट्री की बकवास वाली चीज़ों से ऊपर थे। बता दें कि इरफान के निधन पर कंगना ने पेज टीम कंगना ने पोस्ट करते हुए कहा था कि इरफान खान सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं, वो अपने छोटे किरदारों से लेकर बड़े किरदारों के लिए जाने जाएंगे। मेरा दिल इस नुकसान पर बहुत परेशान है।

A person who has always been lively and vibrant and extremely friendly... an actor who always encouraged and appreciated me. My heart goes out to Neetu ji. Rest in Peace #RishiKapoor 🙏🏻 - #KanganaRanaut

Kangana Ranaut mourns the demise of the great actor. pic.twitter.com/3ZPorqGefJ