BMC के नोटिस पर Kangana ने दिया करारा जवाब, कहा-अगर आप इसे तोड़ेंगे तो...

मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित उनके कार्यालय परिसर का निर्माण कथित तौर पर अवैध रूप से होने के चलते वहां नोटिस चस्पा कर दिया है। इसकी पुष्टि अधिकारियों ने की।

असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, एच वेस्ट वॉर्ड (बांद्रा, खार) विनायक विस्पुते ने कहा, कंगना रनोत को एक नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर इस पर अपना जवाब देने को कहा गया है, जिसके बाद मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी दो साल पहले भी भिन्न संरचना के लिए उन्हें नोटिस जारी कर चुकी है।

Now @mybmc has filed a caveat against me, really desperate to break my house, I deeply love what I built with so much passion over so many years but know that even if you break it my spirit will only get stronger .... GO ON ... pic.twitter.com/7MQRQ5h0qO