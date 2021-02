कांग्रेस नेता ने पूछी कंगना रनौत की राजनीतिक योग्यता, एक्ट्रेस बोलीं- मैं लीड करने के लिए बेस्ट हूं

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिल्मों से ज्यादा एक्ट्रेस अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। कंगना बॉलीवुड स्टार्स पर तो निशाना साधती ही हैं। साथ में वह दुनियाभर में चल रहे मुद्दों पर भी अपनी बात रखती हैं। ऐसे में अब राजस्थान से कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा ने कंगना की योग्यता पर सवाल उठाए हैं।

राजनीतिक योग्यता जानना चाहूंगा

कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं कंगना की एकेडमिक और राजनीतिक योग्यता जरूर जानना चाहूंगा। ऐसे में एक्ट्रेस ने ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं हैरान हूं, कंगना के पास ऐसी कौन सी योग्यता है कि वे हर मुद्दे पर कमेंट करती हैं, या फिर वे सिर्फ सोशल मीडिया पर एक मोहरे की भूमिका अदा करती हैं। मैं कंगना की एकेडमिक और राजनीतिक योग्यता जरूर जानना चाहूंगा।'

My credentials .... ha ha I truly believe I am an average human being but among so many fools here on social media I am the best person to lead ... so bow down to your Queen 👑 https://t.co/l2Xqf1QBe7