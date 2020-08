Sushant के लिए न्याय की मांग के साथ Kangana Ranaut का बॉलीवुड गैंग पर हमला, कहा- यहां 10वीं फेल पापा की परी टाइप लोग मौजूद

नई दिल्ली | एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर घेरा है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद कंगना लगातार बॉलीवुड के मूवी माफिया (Kangana on bollywood mafia) को आड़े हाथों लेती रही हैं। अब कंगना की डिजिटल टीम की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड गैंग पर निशाना साधा (Kangana Ranaut slams Bollywood gang) है। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। यहां 10वीं फेल लोग भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। उनकी बेवकूफी कई बार सामने आ चुकी है। कंगना ने इसके अलावा एक और ट्वीट के जवाब में लिखा कि सुशांत चारों तरफ से ऐसी चीजों से घिरे थे तो फिर वो कैसे बच पाते।

This is true Bullywood is run by underworld’s left overs 10th fail papa ka Pappu and papa ki pari types, their dumbness and incompetence is flaunted in shows like KWK and they are hugely Hinduphobic as well - KR https://t.co/9PxgxZ2TXB — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 14, 2020

कंगना टीम की तरफ से ट्वीट किया गया और बॉलीवुड को बुलीवुड (Kangana said bullywood) नाम दिया। कंगना टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- ये पूरी तरह से बुलीवुड है जिसे अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे (Kangana ranaut said underworld runs bollywood) हैं। यहां 10वीं फेल पापा का पप्पू और पापा की परी टाइप (10th fail Papa ka pappu and Papa ki pari type people) के लोगों को जगह मिलती है। उनकी बेवकूफी और असक्ष्मता कई बार कॉफी विद करण में ही दिख चुकी है। ये पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ हैं। जाहिर है कंगना ने साफतौर पर फिर से बॉलीवुड के स्टारकिड्स पर निशाना साधा है।

Many things went against him,his audacious courage being a Bihar boy he dreamed of stars, he wanted everything and he made it happen, he had exceptional IQ, good looks, he was Hindu that too Rajput so many problems and he refused to do chaploosi.. how will he survive? NO CHANCE. https://t.co/xMktrDsou3 — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 14, 2020

इसके बाद कंगना टीम की तरफ से एक ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत (Kangana team tweet on Sushant Singh Rajput) के लिए किया गया। जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप ने सुशांत का जनवरी 2020 का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ...ये भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर कंगना टीम ने जवाब देते हुए लिखा- बहुत सारी चीजें उसके खिलाफ थी। बिहार का लड़का (Sushant bihar boy) होने के बावजूद उसका अलग तरह का साहस जिसने सितारों के सपने देखें, वो सबकुछ चाहता था और उसने उसे मुमकिन भी किया। उसके बाद असाधारण आईक्यू था, गुड लुक्स थे, वो हिंदू था और उसके साथ राजपूत भी बहुत सारी समस्याएं थी। फिर उसने चापलूसी करने से भी मना कर दिया (Kangana said Sushant was not ready to do chaplusi) था। वो कैसे बचेगा? सवाल ही नहीं उठता।

कंगना के इन दोनों ट्वीट्स पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कंगना ने भी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग के कैंपेन में हिस्सा लिया था। कंगना ने भी एक प्लेकार्ड के साथ सुशांत के लिए न्याय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमें सच जानना है। #CBIforSSR