Alia Bhatt की फोटो पर सेलेब्स का प्यार देख Kangana Ranaut को आया गुस्सा, कहा- सुशांत के लिए इनमें से कोई नहीं आया और..

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्म इंडस्ट्री के स्टारकिड्स (Starkids) और चुप रहने वाले लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। करण जौहर (Karan Johar) पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने उनकी गैंग को भी आड़े हाथों लिया था। वो एक-एक सेलेब को निशाने पर ले रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में भी कंगना लगातार उन लोगों को घेर रही हैं जिन्होंने चुप्पी साध रखी है। साथ ही इंडस्ट्री के कई दिग्गजों पर बड़े आरोप भी लगा चुकी हैं। अब कंगना ने आलिया भट्ट की फोटो पर सेलेब्स के कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़ (Bollywood stars comment on Alia Bhatt photo) देखकर गुस्सा निकाला है। कंगना ने इसकी तुलना सुशांत सिंह राजपूत की मौत से करते हुए कहा कि उसके लिए इन स्टार्स से किसी ने भी आवाज नहीं (Kangana said these stars did not asked justice for Sushant) उठाई।

Look at these Bollywood stars casually going gaga over Alia's childhood photo, when the whole nation is grieving for Sushant.

It's there way of saying that they don't give a damn about Sushant, his family and India's public. pic.twitter.com/yUTDKLBTDS