कंगना रनौत ने महेश भट्ट को बताया पाकिस्तानी चाटुकार, इस डायलॉग पर फूटा आक्रोश

फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों का आक्रोश छलकने लगा है। इस फिल्म के ट्रेलर को लाइक्स से अधिक डिसलाइक्स मिले हैं। वहीं दूसरी और अब बालीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी डायरेक्टर महेश भट्ट पर निशाना साधते हुए उन्हें पाकिस्तानी चाटुकार कहा है।

दरअसल एक फिल्म समीक्षक ने ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, "ट्रेलर में आलिया भट्ट कहती है गुरुओं की वजह से मैंने किसी अपने को खोया है। क्या एक बार के लिए आप गुरु शब्द को हटाकर इसे मौलवी या पादरी से बदल कर दिखा सकते हैं मिस्टर भट्ट???? कोई चर्चा नहीं बस इसे बदल दें और ट्रेलर को फिर से लॉन्च करें ....ज्यादा नहीं पूछ रहा है। इस पर टीम कंगना रनोत का रिएक्शन आया उन्होंने लिखा, "अच्छा अवलोकन, क्या वे गुरु को मौलवी और कैलाश घोटाले को मक्का घोटाले से बदल सकते हैं। क्या साधुओं की हत्या का इन पूर्वाग्रहों से कुछ लेना-देना है? भारत में पाकिस्तानी दलालों को धार्मिक घृणा और नफरत फैलाने की अनुमति क्यों दी जा रही है? सोशल मीडिया पर आलिया इस डायलॉग की वजह से ट्रोल हो रही है। लोग फिल्म से इस सीन को हटाने की मांग कर रहे हैं।

