Kangana ने तापसी और स्वरा भास्कर को कहा- तुम आलिया और अनन्या से बेहतरीन एक्ट्रेस हो फिर भी काम नहीं मिल रहा

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म (Nepotism In Bollywood) का मुद्दा गरमाया हुआ है। बॉलीवुड इस वक्त दो गुटों में बंट चुका है। लगातार नेपोटिज़्म और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर के मुद्दे पर बहस हो रही है। वहीं, एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों पर नेपोटिज्म को लेकर हमलावर रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना ने करण जौहर (Karan Johar) को लेकर एक्ट्रेस तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधा है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

कंगना के हाल में रिपब्लिक को दिए इंटरव्यू का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है। इसमें कंगना कहती हैं कि तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) जैसे आउटसाइडर लोग आकर कहेंगे कि सिर्फ कंगना को ही करण जौहर से समस्या है। हम तो करण जौहर को पसंद करते हैं। कंगना आगे कहती हैं कि अगर आप करण जौहर को पसंद करती हैं, फिर भी आपको काम क्यों नहीं मिल रहा है?

कंगना के इस इंटरव्यू के सपोर्ट में अब कई लोग सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal) ने भी कंगना रनौत के खुलकर बोलने के अंदाज की सराहना की है। सिमी ने ट्वीट करके लिखा, 'मैं कंगना रनौत की सराहना करती हूं जो मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर और बोल्ड हैं। सिर्फ मैं ही जानती हूं कि कैसे एक पावरफुल इंसान ने बहुत बेरहमी से मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। मैं चुप रही क्योंकि मैं इतनी बहादुर नहीं थी।'

I applaud #KanganaRanaut who is braver & bolder than I am. 👏👏Only I know how a 'powerful' person has viciously tried to destroy my career. I stayed silent. Because I am not so brave... 😥 @KanganaOffical

आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपने लगाए आरोपों को लेकर कहा कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाईं तो सरकार द्वारा दिए गए सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड पद्मश्री को लौटा देंगी।

"I am telling you, if I had said anything which I can't justify, which I can't prove and which is not in public domain.



I WILL RETURN MY PADMA SHREE !!"



