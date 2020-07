KRK के सपोर्ट में Kangana, हंसल मेहता को फटकार लगाते हुए कहा- जो सुशांत के बारे में गलत लिख रहे थे उनको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं

नई दिल्ली | पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड डायरेक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपनी लोगों पर निशाना साधने के चलते मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) और फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) जैसे सेलेब्स से घिरे हुए हैं। केआरके आए दिन किसी ना किसी सेलेब्स को अपना निशाना बनाते (KRK Trolled) रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने हंसल मेहता और मनोज वाजपेयी पर रिव्यू करने की बात कही थी। साथ ही और भी ट्वीट किए थे। जिसके बाद हंसल मेहता का गुस्सा केआरके पर भड़क गया (Hansal tweet against KRK) और उन्होंने अमिताभ बच्चन से केआरके को अनफॉलो करने को कहा। मनोज वाजपेयी ने भी यही रिक्वेस्ट रखी। लेकिन अब अपनी बेबाकी के लिए फेमस कंगना रनौत केआरके के समर्थन में उतर आई (Kangana Ranaut supports KRK) हैं।

What about @rajeevmasand? He wrote many blind items on SSR calling him a rapist, skirt chaser, over paid outsider, drug addict?

Just because he writes in English he is celebrated by you all, you can make KRK a punching bag but you don’t have courage to call powerful people out! https://t.co/y6RSUOuA7V