फिल्म माफिया पर भड़की कंगना रनौत, कहा- रात को हीरो के कमरे में जाने के लिए किया मना, तो जेल में...

Kangana Ranaut Slams Film Mafia: कंगना रनौत हर गुजरते दिन के साथ अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से 'बॉलीवुड माफिया' की पोल खोली है। कंगना ने बॉलीवुड माफिया गिरोह के खिलाफ चौंकाने वाले दावे किए हैं।

Kangana Ranaut takes a dig at 'bhikhari film mafia', claims she was forced to visit heroes in their rooms at night