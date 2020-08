Kangana Ranaut ने फिर किया करण जौहर पर हमला, कहा- राष्ट्रवाद की दुकान चलानी है लेकिन देशभक्ति नहीं दिखानी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बयानों को लेकर खूब सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों कंगना रनौत सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही कंगना नेपोटिज्म (Nepotism) को लेकर लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों पर हमलावर रही हैं। खासतौर पर करण जौहर पर। अब हाल ही में एक बार फिर कंगना रनौत ने करण जौहर पर निशाना साधा है।

दरअसल, हाल ही में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) रिलीज हुई है। ऐसे में कंगना ने इसी फिल्म के लिए करण को टारगेट किया है। कंगना ने कहा है कि यह फिल्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर है लेकिन इसमें देशभक्ति दिखाने से बचा गया है। कंगना रनौत ने ट्वीट (Kangana Ranaut Tweet) करते हुए कहा, "करण जौहर पे शायरी अर्ज़ है। हमें नेशनलिज़म की दुकान चलानी है मगर देश भक्ति नहीं दिखानी है। पाकिस्तान से वार वाली फ़िल्म बहुत पैसा कमाती है, हम भी बनायेंगे मगर उसका विलेन भी हिंदुस्तानी है।अब थर्ड जेंडर भी आर्मी में आ गया है मगर करण जौहर तू कब समझेगा एक सेनानी सिर्फ़ सेनानी है।"

इससे पहले भी कंगना ने 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था। कंगना ने लिखा, 'फिल्म में गुंजन सक्सेना की असल देशभक्त को नहीं दिखाया गया है। गुंजन सक्सेना फिल्म के एक छोटे से पहलू पर गौर किया जिसमें एक सैनिक की बड़ी तस्वीर और सार गायब है। इसमें गुंजन के विरोधियों को सही साबित किया गया है। जो कहते हैं कि हम यहां भारत माता की रक्षा के लिए हैं, लेकिन आप यहां सामान अवसर के लिए आई हैं। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कंगना ने आगे लिखा है कि फिल्म में गुंजन जीत जाती हैं लेकिन भारत नहीं। दुखद।'

All n all GS remains a petty film missing the larger picture and essence of a soldier’s life, proving her opponents right who said we are here to protect Bharat Mata but you are here for equal opportunity, that’s pretty much sums up the film in the end Gunjan wins not India.SAD !