Sushant के लिए लड़ रही Kangana Ranaut की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा, फैंस ने कहा- हम आपके साथ हैं कुछ नहीं होगा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड को लेकर कई सारे खुलासे कर रही हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के केस में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पर कई सवाल भी उठा चुकी हैं। कंगना भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर (Kangana wants justice for Sushant) रही हैं। हाल ही में उन्होंने बताया था कि कि वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती (Kangana Ranaut wants to record her statement in Sushant case) हैं लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब कंगना ने सुशांत के लिए आवाज उठाते हुए बताया है कि उनका जीवन भी खतरे में हैं लेकिन फिर भी वो इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकती।

She cannot know what was in Sushant’s heart but she can talk about what they did to her, they say when a woman stands up for herself she stands up for the world. Just because she is alive she can’t talk and fight her enemies?? Why? (2/n) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 23, 2020

कंगना रनौत की डिजिटल टीम की तरफ से कुछ ट्वीट (Kangana Ranaut team tweets) किए गए हैं जिसमें उन्होंने सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा- सुशांत के दिल में क्या था वो नहीं जान सकती लेकिन वो उसके बारे में बात कर सकती हैं जो उनके साथ हुआ। उन्होंने कंगना के साथ जो किया वो उसके बारे में कह सकती हैं। वो कहते हैं कि जब कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो दुनिया के लिए खड़ी होती है। सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा हैं वो बात नहीं कर सकती और अपने दुश्मनों से लड़ नहीं (Kangana asked why she can’t talk and fight her enemies) सकती। क्यों?

So they must kill her and others must talk about it ?? Right?

Her life and career is still under big threat but she can’t talk about it ?... why? Please explain..! (n/n) — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 23, 2020

आगे ट्वीट में लिखा गया है तो उन्हें उसे मार देना चाहिए और दूसरों को इसके बारे में बात करनी चाहिए (Kangana team says They must killed her and others must talk) ?? है ना? उसकी जिंदगी और कैरियर अभी भी बड़े खतरे में है (Kangana life and career in Danger), लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर सकती? क्यों? कृपया समझाएं..!

कंगना की टीम की तरफ से किए गए ये ट्वीट खूब वायरल हो रहे हैं। उनके फैंस उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- जब हम आपके साथ हैं तो आपके करियर और लाइफ को कुछ नहीं होगा।