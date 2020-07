Kangana Ranaut बोलीं Ankita Lokhande ने बताया- सुशांत का इतना अपमान हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं सका

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड को लेकर बोलती रही हैं। मूवी माफिया (Movie Mafia) को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं और आरोप लगाए हैं। अब कंगना ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में दावा किया है कि सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने (Sushant ex-girlfriend Ankita Lokhande) उन्हें बताया कि वो बॉलीवुड में लगातार हो रहे अपमान से बहुत परेशान था। इसके अलावा निगेटिव प्रेस और प्रोफेशनल तौर पर अकेलापन (Professional isolation)।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कंगना ने बताया कि सुशांत के निधन के बाद उन्होंने अपनी अच्छी दोस्त और मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को कॉल किया था (Kangana Ranaut called Ankita Lokhande) ताकि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। उन्होंने कहा कि जब मैंने अंकिता से बात की तो उन्होंने शुरू से सही बताया कि उसका इतना अपमान हुआ (Sushant was subjected to so much humiliation) कि वो बर्दाश्त नहीं सका। सुशांत ने टीवी से बॉलीवुड में जगह बनाई थी। ऑडिशन पर ऑडिशन दिए थे, रिजेक्शन पर रिजेक्शन झेले थे। वो बहुत कम समय में सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक बनने के बाद भी हमेशा से बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान (Sushant remained so grounded) रहा। वो बहुत सेंसिटिव था इस चीज को लेकर कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं।

कंगना ने आगे बताया कि अंकिता ने सुशांत के बारे में ये बात भी कही कि वो मोटी चमड़ा वाला इंसान नहीं (Kangana told Sushant was not thick-skinned) था। जब वो नया था तो वो ट्विटर पर बैठता था और अपने फैंस से लड़ता (Sushant used to fight with his fans) था। उनसे पूछता था कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूं। अंकिता ने मुझे बताया कि वो उसे कहा करती थी अब ये सब तो होगा ना। सबका अपना नजरिया है, तुम इन सब बातों को लेकर परेशान क्यों होते हो। वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सका, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो ये सब नहीं देख सका। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक बुरे पीआर, ग्रुप्जिम, पब्लिक्ली अपमान (The bad PR, the ganging up, public humiliation) वो ये सब नहीं देख सका। उसके साथ ये सब बहुत हो चुका था।



कंगना ने कहा कि अंकिता ने बताया कि सुशांत काफी हद तक मेरी तरह (Sushant was like Kangana) था। गॉसिप से दूर रहना, अपने काम को लेकर उत्सुक। हालांकि उसे बॉलीवुड से एक्सेप्टेशन और मान्यता चाहिए थी। हमारे जैसे लोग जब बाहर से आते हैं तो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और यही मुझे अंकिता ने सुशांत के बारे में बताया। वो चाहता था कि लोग उसे अपनाएं। कंगना ने बताया कि जब वो बॉलीवुड में शुरुआत में आई थीं तब वो भी ऐसा ही सोचा करती थी। हालांकि बाद में वो समझ गई कि वो कितनी भी कोशिश कर लें इनसाइडर के बीच हमेशा आउटसाइडर ही रहेंगी।