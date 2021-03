फर्जी फोटो लगाकर कंगना को किया ट्रोल, एक्ट्रेस का दावा- ये शख्स है इस साजिश के पीछे

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने गुरुवार को खुद की बनाई स्मूदी की फोटो शेयर की। इसके बाद जो हुआ, उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। कई लोगों ने उनकी इस स्मूदी की फोटो पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत सामने आने पर ट्रोल करने वालों को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। कंगना ने भी ऐसे लोगों को जमकर लताड़ लगाई। एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्होंने पता लगा लिया है कि उन्हें ट्रोल करने के लिए कहां से और किसे फंडिंग की जा रही है। हालांकि इस साजिशकर्ता का नाम वह सही समय पर सामने लाएंगी।

ऐसे हुई शुरूआत

कंगना ने गुरुवार को एक ट्वीट किया जिसमें स्मूदी को लेकर हल्की-फुल्की जानकारी थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा,'मैं खुद के बनाए भोजन को तरजीह देती हूं। ये है नाश्ते के लिए मेरी खुद की रेसिपी से बनाई समर समूदी, इसमें आर्गेनिक शहद और फल हैं।' कई लोगों ने इसकी तारीफ की तो कई अन्य ने इसमें भी शरारत करने की तरकीब ढूंढ़ ली। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से कंगना का मजाक बनाते हुए दावा किया कि उन्होंने एक विदेशी साइट की स्मूदी की फोटो को अपना बताकर पेश किया है।

There is nothing I appreciate more than self made food, here’s my very own personal recipe a summer smoothie for breakfast with lots of organic honey nuts and fruits ❤️#Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

ऐसे पकड़ में आया मामला

सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने जमकर कंगना को इसलिए कोसा कि उन्होंने किसी और की बनाई चीज को खुद का बताकर पेश किया। हालांकि जल्द ही यह सामने आ गया कि गड़बड़ कैसे हुई। ट्रोर्ल्स ने कंगना की ओर से शेयर की गई फोटो को कॉपी कर विदेशी साइट के स्क्रीनशॉट में फीट कर दिया और मजाक बनाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कंगना को लिखा,'जिन लोगों ने आपकी रेसिपी का मजाक उड़ाया था, उन्होंने वे फोटो डिलीट कर दिए हैं वो भी बिना आपसे माफी मांगे। कंगना को टॉरगेट करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आपकी घृणा ने आपको अंधा बना दिया है।' इस पर कंगना ने कहा,'घृणा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि वे मुझसे घृणा नहीं करते, असली मुजरिम वो शरारती 20 रुपए हैं जो उन्हें मेरे खिलाफ फेक प्रोपगेंडा फैलाने के बदले में हर ट्वीट पर मिलते हैं।' इससे पहले कंगना ने फर्जी फोटो को पकड़ने के बाद लिखा,'हाहाहाहा विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ लोग मेरी ओर से सुबह शेयर किए गए फोटोज को अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल शेफ के ब्लॉग की समझ रहे हैं। मैं जानती हूं कि मैं अच्छी हूं लेकिन प्रोफेशनल जैसी हूं क्या...जानकर खुशी हुई कि मैं हर चीज में इतनी शानदार हूं।'

Hahahaha can’t believe some people are mistaking this picture from my van this morning for some international professional chef’s famous blog, I knew I am good but sooo good like a professional.... seriously had no clue. Thrilled to know I am awesome at everything that I do ❤️ pic.twitter.com/hmBok2Rr0S — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

Not hatred I genuinely believe they don’t hate me, it’s those naughty 20 ruppees they get per tweet for spreading fake propaganda and smear campaigns against me which are the real culprit. https://t.co/a9FIUDGc7L — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

'सही समय पर करुंगी पर्दाफाश'

कंगना ने फेक यूजर्स और ट्रोर्ल्स पर निशाना साधते हुए लिखा,'इंस्टाग्राम पर भी मेरी छवि खराब करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। कई अपमानजनक मीम्स और फर्जी जानकारी मेरे बारे में फैलाई जा रही है। इंस्टाग्राम पर भी पैसा बहाया जा रहा है मेरे फॉलोअर्स की संख्या अपने आप गिर रही है। जो फैंस अनफॉलो हो रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता चल रहा। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। मेरी टीम ने उसका पता लगा लिया है कि ऐसे अभियानों के लिए पैसा कहां से आ रहा है। हमने कुछ बेनाम कंपनियों और फर्जी ईमेल्स का पता लगाया है जहां से सूचनाएं और मीम्स पैसे के साथ आते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये कौन है। जब सही समय आएगा तब मैं उसका नाम उजागर करुंगी।

The man behind this particular social media smear campaign is a jilted obsessed lover I had a small fling with, he is faking a high profile relationship but won’t marry the kid cause he has many skeletons in his closet, I will reveal his name with solid proofs, hang in there 🙂 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

My team has tracked down this source, from where the money for smear campaigns flowing,we found unidentified companies and fake emails from where the information and memes along with money generate, but deep down I know who this is . When the time is right I will reveal his name. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 4, 2021

दावा—'प्रेमी है इसके पीछे!'

कंगना ने एक ट्वीट में दावा किया कि उनकी छवि को सोशल मीडिया पर नुकसान पहुंचाने वाले को वह जानती हैं। उन्होंने इशारों—इशारों में लिखा कि इसके पीछे उनका एक प्रेमी है जिसके साथ उनका संक्षिप्त रिलशेन रहा था। एक्ट्रेस ने कहा कि वह पुख्ता सबूत के साथ उसका नाम सामने लाएंगी।