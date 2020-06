Kangana Ranaut ने स्टारकिड्स पर फिर किया वार, बोलीं- Karan Johar जैसे लोग इन्हें गुड लुकिंग कहते हैं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput Death) के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) को लेकर बहस जोरो पर है। सुशांत की मौत के बाद कुछ सेलेब्स ने बॉलीवुड पर आरोप लगाया और उन्हें मूवी माफिया बताया। जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम सबसे ऊपर शामिल रहा। कंगना ने खुलकर अपने वीडियो में करण जौहर का नाम लिया और उनपर आउटसाइडर्स (Kangana Ranaut on Karan Johar) के साथ अच्छा बर्ताव ना करने का आरोप लगाया। जिसके बाद करण जौहर को सोशल मीडिया पर खूब आलोचना भी झेलनी पड़ी और उन्होंने अपने ट्विटर से सभी स्टारकिड्स को फॉलो करना बंद (Karan Johar stopped following starkids) कर दिया।

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा यहीं नहीं शांत हुआ वो लगातार किसी ना किसी तरह से सामने आ रहा है। हाल ही में एक यूजर ने कुछ स्टारकिड्स की पुरानी तस्वीरें (Starkids throwback photos) साझा की और उसमें हैशटैग लगाया ‘पापा हैं ना’ (#PapaHainNa) जो काफी ट्रेंड भी कर रहा है। इस ट्वीट को कंगना ने शेयर करते हुए एक बार करण जौहर पर निशाना साधा (Kangana slams Karan Johar)।

Some people saying it’s body shaming no it’s not, it’s a reality check for movie mafia people like Karan Johar r who went on record to say if outsiders arnt as good looking and talented as star kids it’s not his fault, people must wake up to their crude brain washing https://t.co/G24uHsgNbr — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 24, 2020

अनिमा सोनकर नाम की यूजर ने आलिया भट्ट (Alia Bhatt), सोनम कपूर (Sonam Kapoor), सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) की पुरानी फोटो शेयर की है। कंगना रनौत ने यूजर के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा- कुछ लोग इसे बॉडी शेमिंग कह रहे हैं। नहीं ये नहीं है। ये रियलिटी चैक है करण जौहर जैसे मूवी माफिया के लिए जो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अगर आउटसाइडर्स स्टारकिड्स की तरह गुड लुकिंग और टैलेंटेड नहीं है तो ये उनकी गलती नहीं है। लोगों को उनके ब्रेनवॉश किए दिमाग को जगाने की जरूरत है। जाहिर है कंगना ने एक्ट्रेसेस के पुराने लुक्स पर तंज कसते हुए बाद में किए गए बदलाव पर कमेंट (Kangana tweet on starkids looks) किया है।

On an individual happens openly and we all are all guilty of watching it silently. Is blaming the system enough? Will there ever be change? Are we going to see a monumental shift in the narrative on how outsiders are treated? pic.twitter.com/DKmR1JhlDV — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 19, 2020

बता दें कि स्टारकिड्स की ये तस्वीरें तब की हैं जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री (Starkids trolled on throwback photos)में कदम नहीं रखा था। बाद में बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए सभी ने खुद को फिट किया और इंडस्ट्री में कदम रखा। वहीं कंगना इससे पहले अपने दो वीडियोज जारी कर स्टारकिड्स और बॉलीवुड के नेपोटिज्म (Kangana video on bollywood nepotism) पर काफी कुछ कह चुकी हैं।