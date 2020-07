Kangana Ranaut का बड़ा खुलासा: Karan Johar से पूछताछ ना होने का कारण बताया.. Sushant केस बंद होने की भी दी जानकारी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस अब तक 37 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि कोई भी ठोस सबूत अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। सुशांत के फैंस और कई सेलेब्स-नेता सीबीआई जांच (Sushant CBI investigation) की मांग कर रहे हैं। वहीं कंगना रनौत भी इस लड़ाई में लगातार अपनी कोशिश कर रही हैं। गौरतलब हो कि सुशांत के निधन के बाद से ही कंगना खुलकर करण जौहर (Karan Johar) और उनके कैंप पर आरोप लगाती रही हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड माफिया (Bollywood Mafia) आउटसाइडर्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। कंगना ने करण से पूछताछ ना किए जाने पर भी सवाल उठाए थे। अब कंगना ने एक बार फिर करण जौहर और महाराष्ट्र पर निशाना साधा (Kangana Ranaut slams Karan Johar and Aditya Thackeray) है।

After 35 days & still not calling the biggest suspect of vicious circle @karanjohar for interogation in Sushant Singh Rajput case, I am filling PIL before Hon'ble Bombay High Court through @AdvRaspalRenu ji against @MumbaiPolice for free & fair probe in public interest.🇮🇳 pic.twitter.com/iLGrxSQIbq — Sameet Thakkar (@thakkar_sameet) July 25, 2020

कंगना रनौत ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर करण जौहर से क्यों पूछ नहीं की (Kangana says Karan Johar will not interrogated) जा रही है। सुमित ठाकुर नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा- 35 दिन बीत जाने के बाद भी सबसे बड़े सस्पेक्ट शातिर करण जौहर से सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ नहीं की गई है। मैं एडवोकेट रसपाल सिंह रेणु जी के जरिए मुंबई पुलिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहा हूं। ताकि सार्वजनिक हित में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके।

कंगना रनौत की टीम ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- वे उन्हें कभी नहीं बुलाएंगे। क्योंकि करण जौहर, आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड (Kangana says Karan Johar is bestfriend of Aditya Thackeray) हैं। ये उनकी सरकार है और उन्होंने कंगना के इंटरव्यू से पहले ही इस केस को बंद (Kangana says Maharashtra gov. closed Sushant case) कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि वो अपने दोस्तों को बचा रहे हैं। कंगना के इस ट्वीट के बाद से ट्विटर पर हलचल मच गई। कई यूजर्स ने उनके समर्थन करते हुए इसे गलत बताया।

They won’t call him because he is best friend of @AUThackeray. It’s their government and they shut this case before Kangana’s interview, it’s evident they are protecting their friends.. https://t.co/MOAXUbogFw — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 25, 2020

बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले अपना बयान दर्ज (Kangana wants to record the statement) कराने की बात बोली थी। उनकी टीम की तरफ से बताया गया था कि वो सुशांत केस में बयान दर्ज करना चाहती हैं लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालांकि बाद में ये भी खबर आई कि मुंबई पुलिस, कंगना को फ्रेश समन भेजेगी।