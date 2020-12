Kangana Ranaut के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की उठी मांग, नफरत फैलाने के आरोप में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ट्विटर (Twitter) पर जब से आई हैं तब से वो काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बेबाक बोल से प्रतिक्रिया देती रहती हैं। कंगना अपने ट्वीट के चलते कई बार विवादों में भी फंस चुकी हैं। उनपर कई आरोप भी लगे हुए हैं। अब कंगना के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग उठ रही है। याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। इसी कारण उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाना चाहिए।

BREAKING: Plea filed against Kangana Ranaut in Bombay HC for getting her twitter account @KanganaTeam suspended for "spreading continuous hatred, disharmony in the country and attempting to divide the country with her extremist tweets." @TwitterIndia @OfficeofUT #BombayHC pic.twitter.com/Z01JTcNtrL

दायर याचिका में कहा गया है कि कंगना का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाए। 'बार एंड बेंच' नाम के अकाउंट ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर दी है। इसमें लिखा गया है- कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट, 'कंगना टीम' को निलंबित करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ये कहा गया है कि कंगना अपने अकाउंट से देश में लगातार नफरत फैलाती हैं, द्वेष फैलाती हैं और अपने ट्वीट से देश को बांटने का काम कर रही हैं। ट्वीट के साथ कंगना के खिलाफ फाइल पेटिशन में उनके ट्वीट को लेकर काफी कुछ लिखा गया है।

Ha ha ha I am continuously taking about Akhand Bharat, inevitably fighting tukde gang everyday and I am accused of dividing the nation 😂

Wah!!! Kya baat hai, anyway twitter is not the only platform for me in one chutki thousands camera will appear for my single statement 🙂 https://t.co/0BgAEd7iKO