जयललिता बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं कंगना, सामने आई तस्वीरों को देख सहम जाएंगे

बॉलीवुड की 'क्वीन' कंगना रनौत (kangana Ranaut) उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो अपनी फिल्मों में हर किरदार के लिए शिद्दत से मेहनत करती है। कंगना अपने हर किरदार में इस कदर डूब जाती है कि चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कभी पीछे नहीं हटती। जब से जयललिता की बायोपिक की घोषणा हुई है तबसे सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कंगना रनौत, अभिनेत्री से राजनेता बनीं जयललिता के किरदार में कैसी दिखेंगी। कंगना अभी से जयललिता (Jaylalita) की बायोपिक 'थलाइवी'(Thalaivi) की तैयारियों में जुट गई हैं। दरअसल, जयललिता जैसी दिखने के लिए कंगना रनौत को प्रोस्थेटिक की मदद लेनी है जिसके लुक टेस्ट के लिए वह दो दिन पहले ही लॉस एंजेलिस पहुंची हैं।

रंगोली ने शेयर की तस्वीरें

फिल्म के निर्माता विष्णु इंदूरी ने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि हॉलीवुड एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्‍ट जेसन कॉलिन्स जिन्होंने 'ब्लेड रनर' और 'कैप्टन मार्वल' जैसी फिल्मों में काम किया है। वे 'थलाइवी' में कंगना के लुक पर काम करेंगे। इसी सिलसिले में कंगना दो दिन पहले लॉस एजेंलिस पहुंची अब वह परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं और अब उनकी प्रोथेस्टिक मेकअप की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इन तस्वीरोें में कंगना रनौत प्रोथेस्टिक मेकअप से गुजरती देखी जा सकती हैं। इसके लिए कंगना रनौत को चेकिंग और मेजरमेंट के लिए सेट पर घंटों तक रहना पड़ा।

कंगना की जयललिता के नक्शेकदम पर चलने की तैयारी

कंगना की बहन रंगोली ने इस प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि एक एक्टर होना कितना मुश्किल है। उन्होंने लिखा, 'इस तरह से एक्टर का प्रोथेस्टिक के लिए मेजरमेंट लिया जाता है। एक अभिनेता के रूप में ये इतना आसान नहीं। इन तस्‍वीरों में कंगना शांति से इस प्रक्रिया में बैठी नजर आ रही हैं। हालांकि, उनके चेहरे पर लगे लेप को देखकर साफ है कि इस प्रक्रिया में उनके लिए सांस लेना भी कितना मुश्किल हो रहा होगा। तस्वीरों में देखने से पता चलता है कि कंगना, जयललिता के नक्शेकदम पर चलने को तैयार है। प्रोथेस्टिक के लिए अलावा कंगना को भरतनाट्यम और तमिल भी सिखनी होगी।'

This is how measurements for prosthetics are taken, it’s not easy to be an actor, Kangana so calm even in something which is so suffocating for us to even watch 😰 pic.twitter.com/APQ9OSP2aT