कंगना का लेडी रैंबो अंदाज, मशीनगन से चलाई बेहिसाब गोलियां, वीडियो देख लोग बोले-बॉलीवुड की शेरनी..

View this post on Instagram

Fierce, Daring and all guns blazing! #DhaakadTeaser ft. #KanganaRanaut is set to bring the house down with this mega - action bonanza on Diwali 2020! (link in bio) @razylivingtheblues @asylumfilmsofficial @smaklai @sohelmaklaiproductions @dhaakadmovie @myqyuki @writish1 @chintan.gandhi.376