कंगना रनोत ने गिनाए फिल्म इंडस्ट्री के '8 आतंकी'

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनोत ने कहा कि हमें फिल्म उद्योग को विभिन्न प्रकार के आतंकवादियों से बचाने की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'हमें विभिन्न आतंकियों से इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है। जैसे, भाई-भतीजावाद आतंकवाद, ड्रग्स माफिया आतंकवाद, लिंगभेद आतंकवाद, धार्मिक और क्षेत्रीय आतंकवाद, विदेशी फिल्मों का आतंकवाद, पाइरेसी आतंकवाद, मजदूरों के शोषण से जुड़ा आतंकवाद, प्रतिभा के शोषण का आतंकवाद।

अभिनेत्री ने शनिवार के ट्वीट में लिखा,'लोगों का मानना है कि हिन्दी फिल्म उद्योग भारत की सबसे बड़ा है, जो बिल्कुल गलत है। तेलुगु फिल्म उद्योग ने खुद को शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है, जिसे भारत में कई भाषाओं में कई फिल्मों को रामोजी राव फिल्म सिटी, हैदराबाद में फिल्माया जा रहा है।'

Films have an ability to bring the entire nation together but @PMOIndia let’s first please bring these many industries together who have individual identities but not a collective identity please join them together like Akhand Bharat and we will make it number one in the world 🙏 https://t.co/Ut2axQG1OR