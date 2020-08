Sushant Singh Rajput के निधन के बाद 15 जून को Kangana Ranaut ने उठाई थी सबसे पहले आवाज, बताया था मर्डर.. विवादों से रहा गहरा नाता

नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हर बात बड़ी ही बेबाकी से रखती हैं। कंगना का कंट्रोवर्सीज से पुराना नाता रहा है (Kangana Ranaut controversies) लेकिन वो किसी भी चुनौती से डरती नहीं हैं बल्कि डट कर सामना करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में पिछले दो महीने से चल रही न्याय की लड़ाई में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई को सौंप दिया है। इस केस की जांच अब सीबीआई (CBI probe on Sushant) करेगी। लेकिन याद हो कि सुशांत के निधन के बाद सबसे पहले अगर कोई आगे आया था तो वो कंगना रनौत ही थीं। उन्होंने एक बॉलीवुड माफिया को आड़े हाथों लेते हुए एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं मर्डर बताती (Kangana Ranaut released first video for Sushant) हैं। इसी वीडियो के बाद सुशांत के फैंस हरकत में आए और उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू की। धीरे-धीरे ये एक मुहिम बन गई।

Humanity wins, congratulations to each one of SSR warriors, first time I felt such strong force of collective consciousness, AMAZING 👏👏👏 #CBITakesOver

कंगना ने सीधे फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar), महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और भी कई बड़े सेलेब्स को लताड़ लगाई। उन्होंने इन पर सुशांत के करियर में अड़चन डालने का आरोप लगाया। सुशांत को सात प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया था ये बात सामने रखी। सुशांत को लेकर ब्लाइंड आइटम्स लिखे गए ये बात भी उन्होंने वीडियो के जरिए बोलीं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस छिड़ी (Nepotism debate on bollywood) और कई सेलेब्स इसके बाद खुलकर सामने आया। उन्होंने माना कि एक आउटसाइडर के लिए फिल्म इंडस्ट्री अलग तरह से काम करती है। हालांकि कई लोग ऐसे भी रहें जो कंगना को इस वक्त भी ट्रोल करते रहे। कई यूजर्स ने कहा कि कंगना ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं। वो अपनी फिल्म के लिए लाइमलाइट बंटोर रही हैं। कंगना की तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेसेस से ट्विटर वॉर भी छिड़ी। यहां तक कि कंगना ने ये भी कहा कि कल को उनको भी मारा जा सकता है लेकिन वो अपनी आवाज उठाती रहेंगी। हालांकि कंगना के लिए ये पंगे कोई नई बात नहीं है। पहले भी वो इस तरह के खतरे मोल लेती रही हैं और अपनी आवाज बुलंदी के साथ सामने रखती रही हैं। कंगना की बहन रंगोली भी ट्विटर के जरिए कई बॉलीवुड स्टार्स को लताड़ लगाती रहती हैं।

#KanganaRanaut exposes the propaganda by industry arnd #SushantSinghRajput's tragic death &how the narrative is spun to hide how their actions pushed #Sushant to the edge.Why it’s imp to give talent their due &when celebs struggle with personal issues media to practice restraint pic.twitter.com/PI70xJgUVL