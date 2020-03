कोरोना वायरस के चलते कंगना ने शुरू की साधना, कहा- करें शरीर के चक्रों पर काम, बढ़ाए आध्यात्म की तरफ कदम

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कहर के बावजूद वो अपने जन्मदिन पर छोटी पार्टी करने को लेकर ट्रोल हो गई थीं। लेकिन 25 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने आध्यात्म से जुड़े वीडियोज़ शेयर किए हैं। ये वीडियो कंगना का दूसरा साइड दिखा रहे हैं। कंगना ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये बुरा वक्त है लेकिन ऐसा नहीं है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।

We are sharing our Navratri routine here.... do watch 🙏 pic.twitter.com/0Jklko6OHn

कंगना (Kangana Ranaut) के कहा कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इस शुभ मौके पर हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, खुद को ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा ये वक्त बहुत कुछ सीखने का है, हमे अपनी चेतना को बढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता है कि नवरात्रि पर उपवास करना एक मकसद है ऐसा नहीं है वो एक जरिया है आध्यात्म तक ले जाने का। ये वक्त साधना करने का है।

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने इसके बाद एक और वीडियो साझा किया जिसमें वो शरीर के चक्रों के बारे में बता रही हैं। उन्होंने बताया कि 9 दिन वो उपवास पर हैं, इसमें वो और बहन रंगोली एक समय पर ही खाना खाएंगे। दिनभर हम साधना करेंगे जो हमने सीखी है। कंगना ने कुछ आसनो के नाम लेकर फैंस को उदाहरण दिए कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी सालों की मेहनत है, आप भी इसे धीरे-धीरे सीख सकते हैं। बता दें कि कंगना आजकल अपने घर में हैं और अपनी फैमली के साथ वक्त बिता रही हैं। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया गया है और सभी से घर पर रहने को कहा गया है।

Some more birthday surprises for Kangana, our Bua ji gifted Kangana Pahadi topi and sharing heartfelt note she wrote for Kangana, it made her cry 😭😭😭❤️Thanks Everyone for making her day so special 🥰 pic.twitter.com/H9dnDN2oq5