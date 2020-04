25 लाख और मां की पेंशन देने के बाद कैसे चलेगा घर, कंगना की बहन रंगोली ने दिया दिल जीतने वाला जवाब

मुंबई। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रानौत ने कोरोना वायरस से देश की लड़ाई के लिए आर्थिक सहयोग किया है। उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी फैंस के साथ साझा की है।

रंगोली ने ट्विटर पर पोस्ट कर बताया,' कंगना ने पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपए और दैनिक वेतन भोगी परिवारों को राशन का योगदान किया है। हमें एक साथ खड़े होने और जो हो सके, वह करने की आवश्यकता है।'

इसके बाद रंगोली ने एक और ट्वीट में लिखा,'कई लोग पूछ रहे थे कि कंगना ने पहले घोषणा क्यों नहीं की, वह चाहती थी कि पहले पैसा ट्रांसफर हो, इसके बाद घोषणा की जाए। वह शपथ लेने वगैरह में विश्वास नहीं करती। हमेशा यही कहना चाहती है कि 100 रुपए का भी महत्व है। कृपया दान करें।'

Kangana has also contributed to PM cares 25 lakhs and donated Ration to daily wage earners families, we need to stand united and do what best we can, many thanks from our family @narendramodi @PMOIndia #PMCARES #Istandwithhumanity pic.twitter.com/oNEif6I2Uj — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 1, 2020

Many were asking why didn’t Kangana announce sooner, she wanted to transfer the amount first and then announce, she doesn’t believe in pledging and all, anyway all I want to say is that even 100 ruppes matter please donate 🙏 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 1, 2020

My mother gave her one month pension, we don’t know how long lock down will last we need to survive with what we have but we can make few adjustments for the nation,thanks @narendramodi Ji for giving us a chance to contribute #PMCARES @PMOIndia pic.twitter.com/jPvlXckClc — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 1, 2020

कंगना के योगदान की जानकारी देने से पहले रंगोली ने बताया,' मेरी मां ने अपनी एक माह की पेंशन दी है, हम नहीं जानते कि लॉक डाउन कब तक चलेगा। हमें हमारे पास जो कुछ है उससे ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन हम देश के लिए कुछ तो एडजेस्टमेंट कर सकते हैं। सहयोग देने का मौका देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद।