कंगना ने लगाई तापसी, ऋचा और स्वरा की क्लास, अनुराग भी लपेटे में आए, यहां जानिए क्या है पूरा विवाद

बॉलीवुड में नेपोटिज्म, आउटसाइडर-इनसाइडर का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। पिछले दिनों कंगना रनौत ( Kangana Ranaut) ने एक इंटरव्यू में तापसी पन्नू ( taapsee pannu ) और स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) को जरूरतमंद आइउसाइडर और बी-ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। जिसके बाद तापसी और स्वरा ने भी कंगना पर निशाना साधा था। अब एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋचा, स्वरा और तापसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन तीनों के पास अभी भुगतान के लिए बिल बाकी है। इस कमेंट के बाद तापसी और स्वरा का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने ट्वीट कर कंगना के बयान का करारा जवाब दिया है।

Dear @ReallySwara none of you were born in the golden era of Indian cinema, after Gangsters mafias and Dons took over the industry it became big stinking gutter and feminism and parallel cinema awakening happened with Queen 2014 if not please correct us when it happened ? https://t.co/Kj1KUZKRmi