Kangana-Shekhar-Roopa ने डिजिटल प्रोटेस्ट में सुशांत के लिए जलाया दीया, कहा- सच मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश कर सकता है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के लिए रखी गई दीया जलाने की डिजिटल मुहिम (Digital protest for Sushant) में कई स्टार्स ने लाखों फैंस के साथ कई स्टार्स ने भी हिस्सा लिया। एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से लेकर शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने उनके लिए दीया जलाया और न्याय मिलने की बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ईशकरण सिंह भंडारी (Ishkaran Singh Bhandari) ने लोगों से ये अपील की थी कि सुशांत के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। जिसके लिए उन्होंने दीया जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात कही थी। कंगना रनौत ने #CandleForSSR की मुहिम में हिस्सा लिया और सुशांत के लिए दीया (Candle for SSR) जलाया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले एक महीने से फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलेब्स पर आरोप लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि सुशांत को परेशान किया जा रहा था, उससे फिल्में छीन ली गई, उसे नीचा दिखाया गया और उसका करियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। कंगना ने अपना बयान रिकॉर्ड कराने की भी बात कही है और मुंबई पुलिस से सुशांत को न्याय दिलाने (Kangana appeal for Justice to Sushant) की अपील की है। इसी कड़ी में उन्होंने डिजिटल प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए सुशांत के लिए दीया (Kangana Ranaut light a candle for Sushant) जलाया। उन्होंने कैंडल के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- #CandleForSSR। कंगना के लगातार मूवी माफिया के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

#Candle4SSR in the memory and support of sushant singh rajput.may you get justice soon.we all miss you https://t.co/YjuU4RaW4K happy where ever you are❤❤❤. pic.twitter.com/j3Jeu0ZpT2 — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 22, 2020

वहीं लंबे समय से शेखर सुमन भी सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच कराने की मांग (Shekhar Suman CBI inquiry appeal for Sushant) करते रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से अपील की है। इस मामले में महाराष्ट्र सीएम से मिलने के लिए भी उन्होंने समय मांगा था। अब उन्होंने सुशांत के लिए दीया जलाने वाली मुहिम में हिस्सा लिया (Shekhar lights a diya for Sushant) (Roopa Ganguly lights a homemade candle for Sushant) है। उन्होंने महा मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए सुशांत को श्रद्धांजलि दी। शेखर ने ट्वीट में लिखा- सुशांत सिंह राजपूत की याद और सपोर्ट में। भगवान करें तुम्हें जल्दी न्याय मिले। हम सभी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। खुश रहो जहां भी हो। सुशांत के लिए शेखर का पोस्ट फैंस का दिल जीत रहा है।

I believe in truth and a truth can light up more than a candle,, #Candles4SSR #SushanthSinghRajput #JusticeforSSR



Delete my post, hack my account, but you can not hack in and cloud my resolution pic.twitter.com/vSxoNUBhuo — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) July 22, 2020

इसके अलावा रूपा गांगुली ने भी दीया जलाने की मुहिम में हिस्सा लिया। रूपा लंबे समय से अपने ट्विटर पर सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने होम मेड कैंडल जलाकर सुशांत को श्रद्धांजलि दी। रूपा ने लिखा- मैं सच्चाई पर विश्वास करती हूं और सच एक मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश कर सकता है। #CandleForSSR। रूपा ने अपने इस पोस्ट में उनका ट्विटर अकाउंट हैक होने का भी अंदेशा जताया।