Sushant Singh Rajput और सारा के अफेयर की खबर सुन भड़क उठी कंगना, कही ये बात

नई दिल्ली, बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput) की ख़ुदकुशी के बाद भाई भतीजावाद (Nepotism) पर देशभर में बहस छिड़ी और लोगों ने स्टार किड्स को आड़े हाथों लिया। अब इसी मुद्दे पर एक्ट्रेस कंगना रनोट (Kangana Ranaut attacked Sara Ali Khan)ने सैफ अली ख़ान की बेटी सारा अली ख़ान पर निशाना साधा है। कंगना (Kangana Ranaut tweets) ने यह हमला अपने ऑफीसियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर किया है। यह मुद्दा एक बार फिर तब उठा जब सुशांत के नज़दीकी मित्र सैमुअल हाओकिप द्वारा सुशान्त की ज़िंदगी और उनके प्यार पर खुलासा किया गया। सैमुअल ने सुशांत और सारा (sushant sara relationship) के बीच के रिश्ते पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘केदारनाथ’ के समय की यह बात है, यह देख कर कंगना ने सारा (Kangana Ranaut on Sushant Sara Affair)पर अटैक किया है।

News of SSR and Sara affair was all over the media, apparently they were even sharing a room during their outdoor, why these fancy Nepotism kids show dreams to vulnerable outsiders and then publicly dump them?No wonder he fell for a vulture post that. https://t.co/A4er01wZ6p