कंगना रनौत के शिवसेना को जबरन वोट देने की बात को पत्रकार ने किया गलत साबित, एक्ट्रेस ने कोर्ट में घसीटने की दी धमकी

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र के बीच छिड़ी जंग समय के साथ तूल पकड़ती जा रही है। मुंबई से मनाली जाने के बाद भी कंगना एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार और इंडस्ट्री पर ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं हाल में एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि चुनाव के दौरान उन्हें जबरन शिवसेना को वोट देने के लिए कहा गया। अभिनेत्री ने बताया कि जब वह पोलिंग बूथ पर गईं तो वोटिंग मशीन पर बीजेपी का चिन्ह ही नहीं था। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने शिवसेना को वोट दिया। जिसके बाद से उनका यह पूरा इंटरव्यू अब खूब सुर्खियां बंटोर रहा है।

I voted for Sena though I support BJP. But I was ‘forced’ to vote due to their alliance: Kangana Ranaut ( @KanganaTeam ), Actor tells Navika Kumar on #FranklySpeakingWithKangana . pic.twitter.com/XlFh0ngmxI

इंटरव्यू के दौरान कंगना के इस बयान बाद से ही उन पर ही सवाल उठने लगे हैं। एक पत्रकार जिनका नाम कमलेश है। उन्होंने अभिनेत्री के इस बयान की जांच की। जिसके बाद उन्होंने बताया कि कंगना बांद्रा वेस्ट में विधानसभा चुनाव और मुंबई नॉर्थ-सेंट्रल सीट पर लोकसभा चुनावों को वोट देती हैं और यह तब कि बात है। जब मुंबई शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सरकार थी। तब वह साथ में इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। जिसकी वजह से बेशक पार्टियां अलग-अलग हो,लेकिन गठबंधन होने के बाद दोनों पार्टियों में एक ही कैंडीडेट चुनाव के लिए मैदान में उतरता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कंगना जिस वोट की बात रही है वह बांद्रा वेस्ट का है। जहां पर शिवसेना का कोई भी प्रत्याशी चुनाव में उतरा ही नहीं था। जिसके बाद से कंगना का यह बयान अब झूठा बताया जा रहा है।

The Mumbai Press Club takes serious cognisance and condemns the threat by @kanganateam against journalist/Club member @kamleshsutar. Celebrities, Politicians & their workers, pls do not intimidate journalists. @MumbaiPressClub strongly backs the fraternity. pic.twitter.com/T6Xf1kPWED