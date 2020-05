विजाग गैस लीक मामले पर ट्वीट कर बुरी फंसी Kanika Kapoor, सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल

नई दिल्ली | आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में विजाग गैस लीक (Vizag Gas Leak) मामले के बाद बॉलीवुड से लेकर आम जनता सभी ने इसे बेहद आहत करने वाला हादसा बताया था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़ितों के परिवारों के लिए दुआएं की। इसी कड़ी में सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) ने भी इस हादसे पर ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को उनका ट्वीट कुछ खास रास नहीं आया और कनिका को ट्रोलिंग (Troll) का शिकार होना पड़ा।





कनिका कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा- विशाखापत्तनम में विजाग गैस लीक से पीड़ित हुए लोगों के लिए प्रार्थनाएं। कनिका के इस ट्वीट के बाद ट्विटर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कनिका को नसीहत देना शुरू कर दिया। एक ने लिखा- ओ दीदी, आप घर में ही quarantine रहना.... अभी बर्थडे पार्टी और फैमिली पार्टी मनाने के लिए बाहर मत जाना... मजाक कर रहा हूं.. घर पर रहना सेफ रहना। तो एक ने लिखा- देश को कोरोना का प्रसाद बांटने वाली मेडम। आपको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था।





ओ दीदी, आप घर में ही quarantine रहना.... अभी birthday पार्टी और family पार्टी मनाने के लिए बाहर मत जाना...



Dii just kidding, happy to see you again... Stay at home, stay safe... God bless you.... ❤️.... 🙏🙏