Kapil Sharma से दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी गिन्नी चतरथ हुईं नाराज, कॉमेडियन ने कुछ इस तरह मनाया

नई दिल्ली | कॉमेडियन स्टार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) इन दिनों उनसे नाराज हो गई हैं। दरअसल 12 दिसंबर को कपिल और गिन्नी की शादी की दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन कपिल को इस दिन कुछ खास तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिसका कारण उनका काम है। कपिल को अपनी दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी (Wedding anniversary) पर भी शूटिंग करने के लिए जाना पड़ा और इसी कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज हो गईं। कपिल ने गिन्नी को मनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनसे सॉरी बोला।

