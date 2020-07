जब Kapil Sharma ने किया था खुलासा- Ranveer Singh ने शादी में मेरी बेइज्जती की, Deepika ने दिया ऐसा रिएक्शन.. देखें Video

नई दिल्ली | कॉमेडियन कपिल शर्मा (Comedian Kapil Sharma) बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पर कितने फिदा हैं इस बात से हर कोई वाकिफ है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में शादी की थी (Ranveer Deepika wedding 2018) और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसे कपिल आज भी याद करते हैं। कई बार कपिल अपने शो में खुद भी बहुत खुलासे करते हैं। द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में हर हफ्ते नए मेहमान आते हैं और वो उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही एक बार जब शादी के बाद पहली बार दीपिका पादुकोण कपिल शर्मा शो (Deepika in Kapil Sharma Show) में पहुंची थी तो उन्होंने उनसे शादी का किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ रणवीर ने शादी में बहुत बुरा बर्ताव किया (Kapil Sharma said Ranveer humiliated him) था। वो मुझे सीधे अपमानित करने लगे थे। ये थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है।

कपिल शर्मा ने दीपिका से एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि आपको पता है रणवीर ने मुझे शादी में अपमानित किया (Kapil Sharma said Ranveer humiliated him) था। कपिल वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रणवीर ने मुझे शादी में जो अपमानित (Kapil Sharma shared Deepika Ranveer story) किया ना। पता है आपको उसने क्या किया। दीपिका पूछती हैं कि क्यों क्या किया? कपिल कहते हैं कि आप तो थी नहीं उस तरफ मेहमान से मिल रही थीं और वो मेरे को बुलाकर कहते हैं सीधा देख दीपिका ले गया मैं। ऐसे कौन करता है। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं।

दीपिका कहती हैं कि हां ये सच है। कपिल शर्मा और दीपिका पादुकोण का ये वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा (kapil Deepika video viral) है। बता दें कि दीपिका उस दौरान कपिल के शो में अपनी फिल्म छपाक का प्रमोशन (Deepika film Chhapaak) करने पहुंची थीं। कपिल लंबे समय बाद दीपिका को देखकर खूब फ्लर्ट करते हुए नजर आए थे।

वहीं हाल ही में कपिल शर्मा ने एक फोटो शेयर की थी जिसमें नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) भी दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर बेहद पुरानी है। फैंस ने इन दोनों की फोटो को खूब पसंद किया