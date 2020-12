कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे क्रिकेटर अक्षर पटेल, शो में होगी जमकर धमाल

मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में इस बार भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल, नितीश राणा, राहुल तेवतिया, रवि बिश्नोई आदि नजर आएंगे। इस शो में अक्षर पटेल कपिल के सवाल का जवाब देते नजर आएंगे और इसी शो में वह बताएंगे कि उनको एक्ट्रेस दीपिका के साथ डेट पर जाना है।

आपको बता दें कि कपिल शर्मा शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर नजर आया है। जिसमें कपिल और भारतीय क्रिकेटर की जमकर मस्ती और धमाल नजर आ रही है। प्रोमो देखकर साफ नजर आ रहा है कि इस शो में काफी मौज मस्ती और मनोरंजन देखने को मिलेगा। शो के प्रोमो में अक्षर पटेल से कपिल शर्मा सवाल करते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस आपको बहुत पसंद है। इस पर अक्षर कहते हैं "दीपिका" जिसको सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसी दौरान कपिल एक और सवाल करते हुए बोलते हैं अगर मान लो आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पर जाना हो तो आप किसके साथ जाएंगे। लेकिन दीपिका की तो शादी हो चुकी है। इनके अलावा? तो अक्षर बोलते हैं कि फिर भी वह दीपिका के साथ ही जाएंगे। कपिल शर्मा के शो का शूट पूरा होने के बाद नीतीश राणा ने एक ट्वीट किया है। जिसमें लिखा है, "हमेशा से सोचा था कि 1 दिन कुछ बड़ा करके इस शो पर जाना है, थैंक्यू कपिल पाजी। मुझे ऐसा अवसर देने के लिए, यह मेरा एक सपना है जो सच हो गया। कहते हैं जिस चीज को दिल से चाहो उसे पूरी कायनात आपको मिलवाने की कोशिश में लग जाती है।" नीतीश के इस ट्वीट पर कपिल ने कहा मैं आपको धन्यवाद करता हूं आप इस शो में आए।

U r such a sweetheart bro🤗 proud of u 👍 thank you so much for coming🙏 all the best for all future matches ❤️ https://t.co/gspkq2tHP5