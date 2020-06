हथिनी की मौत से नाराज सेलिब्रिटी ने शुरू की न्याय की मुहिम

केरल में एक 15 साल की गर्भवती हथिनी को कुछ लोगों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया था। जो उसके मुंह में फट जाने से उसकी मौत हो गई। इस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटिओं ने काफी नाराजगी व्यक्त की है।।इस पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हथिनी को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है। जिसके तहत सोशल मीडिया के जरिए सभी से एक याचिका को साइन करने की अपील की।

कपिल शर्मा के अनुसार यह सही वक्त है, जब इन बेजुबान जानवरों को न्याय मिले, उनकी इस मुहिम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा, दिया मिर्जा, मोना कुमारी, गौतम गुलाटी सहित तमाम नेता, मंत्री, क्रिकेटर, बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हथिनी को न्याय दिलाने की मांग की है।

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने गर्भवती हथिनी की हत्या पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया है। "शायद जानवर कम जंगली हो और लोगों में इंसानियत कम हो, उस हथिनी के साथ जो भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है, अमानवीय है और अस्वीकार्य है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, हर किसी की जिंदगी मायने रखती है।

Maybe animals are less wild and humans less human. What happened with that #elephant is heartbreaking, inhumane and unacceptable! Strict action should be taken against the culprits. #AllLivesMatter pic.twitter.com/sOmUsL3Ayc