‘Koffee With Karan’ के एक एपिसोड के लिए इतनी मोटी रकम वसूलते हैं Karan johar कि सुनकर चकरा जाएगा आपका सिर

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ जल्द ही दस्तक देने वाला है। फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में अब तक कई किस्से और कहानियां जन्म ले चुके हैं। कई सेलेब्स के राजों से पर्दा उठ चुका है तो कई ने चौकाने वाले खुलासे भी किए हैं। शो के सातवें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है।

शो 7 जुलाई से स्ट्रीम होने वाला है। सभी बेहद एक्साइटेड हैं। शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और सबी ने तहलका मचाया है। इस शो की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ फिल्ममेकर और इस शो के होस्ट करण जौहर का है। उन्होंने सारे सीजन्स को बखूबी होस्ट किया है, ऐसे में जाहिर तौर पर उन्हें तगड़ी फीस मिलना तो लाजमी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इस शो से कितना कमा लेते हैं।

