Karan Johar ने 2019 में घर पर हुई स्टार पार्टी को लेकर जारी किया बयान, सभी आरोपों का दिया जवाब

मुंबई। फिल्ममेकर करण जौहर ( Karan Johar ) ने उनके घर 28 जुलाई, 2019 को आयोजित स्टार पार्टी में ड्रग्स का उपयोग किए जाने और कुछ लोगों के नाम धर्मा प्रोड्क्शन से जोड़े जाने की खबरों को निराधार बताया है। इस संबंध में करण ने शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है।

करण की ओर से जारी स्टेटमेेंट में कहा गया है कि 28 जुलाई, 2019 को उनके घर आयोजित पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे आरोप और खबरें निराधार हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि करण जौहर न ही ड्रग्स लेते हैं और न ही ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं।

बयान में उन्होंने कहा कि मीडिया में दो लोगों, क्षितिज रवि प्रसाद और अनुभव चौपड़ा, को उनका सहयोगी बताया जा रहा है। इनके बारे में कहा गया है कि न ही करण उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और न ही वे उनके सहयोगी हैं। इन दोनों के लिए धर्मा प्रोड्क्शन और न ही करण जौहर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। क्षितिज और अनुभव ने करण के प्रोडक्शन के लिए थोड़े समय के लिए काम किया था।

The case is not with @MumbaiPolice anymore which was starstruck by you @karanjohar



It’s NCB handling the case now. Your forged defence will not work. Get ready to face the music.@TimesNow @htTweets @republic @ANI @ABPNews @PTI_News pic.twitter.com/rsBrLoSsKh