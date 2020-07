अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत के बाद नेपोटिज्म ( Nepotism ) के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कई स्टार्स को ट्रोल किया गया। इन स्टार्स में से एक हैं फिल्ममेकर करण जौहर ( Karan Johar )। अब करण ट्रोलर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण ने कुछ वकीलों से भी संपर्क किया है। इतना ही नहीं करण कुछ टेक एक्सपर्ट्स से भी मिले हैं,जो उन ट्रोलर्स का पता लगाएंगे जिन्होंने उनके बच्चों और मां को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। टेक टीम उन ट्रोलर्स को खोज कर रही है जिन्होंने करण की मां और बच्चों को लेकर बुरा भला कहा। टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है ये अकाउंट फेक हैं या फिर असली हैं।

This is heartbreaking....I have such strong memories of the times we have shared ...I can’t believe this ....Rest in peace my friend...when the shock subsides only the best memories will remain....💔 pic.twitter.com/H5XJtyL3FL