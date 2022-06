बेटी आलिया की प्रेग्नेंसी की खबर सुन खुशी से झूमे करण जौहर, नाना बनने की खुशी में लिखी ये बात

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने आज फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल में सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर से सबको चौका दिया है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो अस्पताल में बेड पर दिख रही है। उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर बैठे हैं। इस खबर के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है।

आलिया भट्ट के पोस्ट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर कोई इस समय एक्साइटमेंट में फूले नहीं समा रहा है।



फिल्म मेकर करण जौहर नाना बनने की खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आपको बता दें कि करण जौहार आलिया भट्ट को मुंह बोली बेटी मानते हैं। ये खबर सुनने के बाद करण फूले नहीं समा रहे हैं। उनकी खुशी का अंदाजा उनके कमेंट से लगाया जा सकता है।

karan johar reacts to alia bhatt pregnancy and on grand parent nana