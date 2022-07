'कॉफी विद करण' का आइडिया सुन करण जौहर के पिता बोले थे- 'अब तू इन महिलाओं वाली हरकत करेगा'

कंट्रोवर्सियल टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में अब तक कई किस्से और कहानियां जन्म ले चुके हैं। कई सेलेब्स के राजों से पर्दा उठ चुका है तो कई ने चौकाने वाले खुलासे भी किए हैं। शो के सातवें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था, जो आज से शुरू हो चुका है।

करण के शो के सीजन 7 की शुरुआत 7 जुलाई से हो गई है। इस शो को वी पर नहीं बल्कि इसे ओटीटी चैनल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। शो के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट हैं। दोनों ने अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। इस शो की शुरुआत 2004 में हुई थी। करण ने इंटरव्यू में बताया था कि ये शो मैंने उसी साल शुरू किया था जिस साल मेरे पिता का निधन हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि शो का आइडिया शेयर करने पर उनके पिता का पहला रिएक्शन क्या था।

