Karan की Photo के सामने झूठा साबित हुआ उनके दोस्त का बयान,ट्रोलर्स ने कहा- 'ये कहां से डिप्रेशन में लग रहा है'

नई दिल्ली। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) के सुसाइड करने से बॉलीवुड में नेपोटिज्म ( Nepotism in Bollywood ) और माफिया ( Mafia word ) जैसे शब्द गरमा रहे हैं। स्टार किड्स ( Support Star kids ) को सपोर्ट करने के आरोपों के चलते निर्देशक करण जौहर ( Director Karan Johar ) भी इस मामले की चपेट में आ गए। जब से सुशांत का देहांत ( Sushant Death ) हुआ है, तब से लगातार करण जौहर सोशल मीडिया ( Karan Troll Social Media Platform ) के हर प्लेटफॉर्म पर जमकर ट्रोल रहे हैं। उनकी फिल्मों को बायकॉट ( Raise voice for boycott his films ) करने तक की मांग भी जोरों से उठने लगी है। वहीं दो दिन पहले ही करण के एक खास दोस्त ( Karan Friend Statement ) का बयान सामने आया था।

जिसमें उनके दोस्त ने बताया था कि ट्रोलिंग की वजह से ( Karan sad due to trolling ) करण काफी मायूस हैं। साथ ही वह बिल्कुल टूट गए हैं और वह कुछ भी बोल पाने के कंडीशन में नहीं। उनके दोस्त की इन सब बातों के बाद अब करण जौहर ( Karan Latest Picture ) की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Karan pic viral on internet ) हो रही हैं। जिसकी वजह से एक बार फिर करण ट्रोलर्स के निशाने ( Troller again troll karan ) पर आ गए हैं। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि बीते दिन यानी कि 8 जून को गुजरे जमाने की अभिनेत्री नीतू कपूर ( Actress Neetu Kapoor Celebrate Her Birthday ) ने अपना जन्मदिन मनाया।

जिसकी तस्वीरें आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ( Neetu Kapoor shared pics on instagram ) पर अपलोड की। इन तस्वीरों में नीतू के साथ उनका पूरा परिवार नज़र आ रहा है। लेकिन तस्वीर में निर्देशक करण जौहर ( Karan johar happy face spot in picture ) का मुस्कुराता चेहरे भी किसी से छुपा नहीं। नीतू की बर्थडे पार्टी में पहुंचे करण काफी खुश नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि वह फिर से ट्रोल होने लगे हैं। दूसरी तरफ करण की इन तस्वीरों के सामने आने से अब उनके दोस्त का बयान लोगों को झूठा लगने लगा है। नीतू की इन तस्वीरों पर यूजर्स ने करण के लिए कमेंट ( Users comment on Neetu kapoor post ) करते हुए लिखा है कि 'करण के दोस्त ने कहा था कि वह डिप्रेशन में हैं लेकिन इन तस्वीरों को देख ऐसा लग तो नहीं रहा है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- 'करण जौहर पूरी तरह से टूट चुके हैं वो हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं।' वहीं एक और यूजर ने लिखा कि 'करण के दोस्त ने कहा था कि वह काफी उदास है लेकिन इसकी बहुत मोटी चमड़ी है।'

नीतू के जन्मदिन पर खुशियां मनाते करण की इस तस्वीरों पर आए यूजर्स ( User react on karan johar to see kapoor's patry ) के रिएक्शन से आप समझ ही सकते हैं कि सोशल मीडिया पर करण जौहर ( Karan image ruin ) की इमेज काफी खराब हो चुकी है। बिहार और पटना ( Bihar, Patna Burn Karan Poster ) में तो करण के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कुछ समय पहले करण जौहर का एक वीडियो ( Karan throwback video viral ) सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसमें वह नेपोटिज्म ( Karan Speak About Nepotism ) पर खुलकर बात करते हुए नज़र आ रहे थे। वीडियो में करण को कहते हुए सुना गया था कि 'ये उनकी मर्जी है कि वह किसे लॉन्च करें या नहीं।' जिसके बाद से भी लोगों का गुस्सा उन पर सातवें आसमान पर बना हुआ है।